بدأت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، اليوم، استقبال طلبات التنسيق الخاص برياض الأطفال بالمدراس القومية والرسمية لغات بـ7 إدارات تعليمية بالمحافظة، وذلك من خلال التقديم الإلكتروني عن طريق الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وقال الدكتور محمد مصطفى الجيزاوي، مدير عام التعليم العام بالإسكندرية، إن 110 مدرسة رسمية وقومية متاحة في المحافظة لاستقبال تلاميذ رياض الأطفال في المحافظة، منهم 3 مدارس مميزة، مع تخصيص كود لكل مدرسة لسهولة التقديم الإلكتروني، بجانب توفير 74 مركز استلام طلبات عبر 7 إدارات تعليمية لتسهيل الأماكن للمواطنين.

وأضاف "الجيزاوي"، لـ"الوطن"، أن اجراءات التقديم تجري عبر الموقع الإلكتروني والاطلاع الجيد على التعليمات ومن ثم يسجل ولي الأمر بيانات طفله على موقع المديرية من خلال شهادة الميلاد "الرقم القومي" ثم تسجيل الرغبات بأسماء المدراس وأكوادها، ومن ثم طباعة طلب الالتحاق والإقرار فارغا ثم ملأهم يدويا وإرفاق بطاقة الرغبات بالإضافة إلى صورتين منها وإرفاق صورتين من شهادة الرقم القومي مع الأصل للاطلاع.

وأوضح أنه يجري تسليم تلك الأوراق إلى أقرب مركز تقديم، وعليه يفحص المركز الأوراق ويراجع الاستمارات من خلال شهادة الميلاد ثم يختم المركز صورة منها ويسلمها إلى ولي الأمر في حالة صحة البيانات ويسلم ولي الأمر الإيصال الموجود في كعب طلب الالتحاق وعليه رقم الاستمارة الإلكترونية.

وأشار إلى أنه في حالة وجود خطأ في البيانات سواء رقم قومي أو رغبات لن يتسلم المركز الاستمارات، وعلى ولي الأمر التقدم بطلب حذف أو تعديل إلى مركز التعديل، مؤكداً أنه في حالة عدم تسليم الاستمارة إلى أحد المراكز يسقط حق الطفل في التقدم.

وتابع: "لا يجوز لولي الأمر التقدم برغبات للمدارس الإنجليزي والفرنسي معا وعليه التقدم لنوع واحد فقط، وأن القبول ليس بأولوية التقديم، لكن الأولوية فقط وفقاً للأكبر سناً حسب إعداد المتقدمين وأعمارهم وكثافة المدارس".