أكد الشيخ جمال فودة إمام مسجد النور الذي تعرض لمذبحة بمدينة بكرايستشرش في نيوزيلندا، راح على إثرها 51 قتيلا وعشرات الجرحي، أن كراهية اليمين المتطرف ليست للمسلمين فقط بل للعالم كله.

وقال "فودة"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "حادث نيوزيلاندا ورائه يمين متطرف منتشر في الغرب منذ هتلر النازي ومحرقة اليهود، فتلك المجموعات لديها أحزاب سياسية منتشرة في كل مكان حول العالم، خصوصاً أستراليا ومعظم دول أوروبا وتلك الأحزاب بأسماء مختلفة، مهمتهم نشر المذهب اليميني المتشدد، واستطاعوا بعد أحداث 11 سبتمبر الشهيرة في أمريكا أن يزيدوا الكراهية على المسلمين، خصوصاً بعد تواجد الرئيس الأمريكي ترامب علي السلطة، فهم الجنس الأبيض وكل الناس خدم لهم، فتلك الكراهية ليست ضد المسلمين فقط، بل ضد العالم كله، وهم متواجدين في العالم كله".

وأضاف "فودة": "الواقعة الإرهابية جلعتنا نؤكد أن الأديان ليس بها أي تطرف بل جاءت لنشر أسس التسامح والمحبة، وترسيخ أسس العيش المشترك بين بني الإنسان، فالإسلام بريء من الإرهاب، وما تفعله داعش وغيرها ليس له علاقة بالأديان، كذلك ما فعله إرهابي نيوزيلاندا ليس له علاقة بأي دين".