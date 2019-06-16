قرر قاضي المعارضات، اليوم، تجديد حبس "ضابط فيصل المزيف" لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، لاتهامه بانتحال صفة وظيفة عمومية، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص.

كانت نيابة العمرانية والطالبية، تحت إشراف المستشار محمد حسن المحامي العام الأول لنيابة العمرانية والطالبية، أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، ونسبت له اتهامات انتحال صفة وظيفة عمومية، وحيازة سلاح ناري، وباشر التحقيقات مع المتهم إبراهيم خلف رئيس نيابة العمرانية، وأمجد الحناوي وكيل أول النيابة.

يذكر أن مباحث الجيزة بالتنسيق من الإدارة العامة لمرور الجيزة، تمكنت من ضبط المتهم، خلال تنظيمه حركة المرور في شارع فيصل، بعد أن حاول الهرب من قوة الشرطة.

وقال أثناء استجوابه، إنه نزل إلى الشارع من أجل تسيير حركة المرور، موضحا "كنت بمشي الطريق وعارف إنه غلط بس هما مبيخافوش إلا كده".

وأكد الشاب الذي يحمل "طبنجة صوت"، وأنه ينتمي لعائلة ثرية وحاصل على بكالوريوس نظم معلومات إدارية، وأن عدد كبير من أهله ضباطا، وأنه كان يتمنى أن يصبح ضابط شرطة، قائلا :"كان نفسي أبقى ظابط شرطة".