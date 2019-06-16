كشفت المذيعة اللبنانية ريا أبي راشد، كواليس وقوعها ضحية في برنامج "رامز في الشلال"، الذي قدمه الفنان رامز جلال، على قناة "mbc مصر" في رمضان الماضي، وذلك خلال حوارها في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على القناة ذاتها.

وقالت "أبي راشد": "أنا أكره رامز جلال كرهًا شديدًا"، موضحة أنَّها تمت دعوتها للاشتراك في برنامج مسابقات لرمضان، وكانت رحلتها من بريطانيا إلى بالي طويلة للغاية، كما أنَّها لم تتوقع للحظة واحدة أن ما حدث بها عبارة عن مقلب.

وتابعت "ريا": "أنا مكنتش واعية لتفاصيل المقلب، لدرجة لما ـنا شوفت الحلقة أثناء عرضها مكنتش متخيله اللي حصلي"، موضحة أنَّها قبل نهاية المقلب بدقيقة واحدة وفي أثناء ظهور الـ"غوريلا" شاهدت أعين رامز جلال "فتيقنت أنَّه مقلب قبل الكشف عن وجهه الحقيقي".

وواصلت "ريا": "أنا مش جريت من الغوريلا عشان كنت مخضوضة، أنا مكنتش عارفة رامز جلال بس كنت أسمع أنه بيعمل مقالب في مشاهير وكدة، بعد انتهاء المقلب فشيت غلّي فيه زي ما بيقولوا في مصر، وضربته، أنا انبسطت جدًا إنه مقلب ومفيش شيء خطر تعرضت له".