وجه الإعلامي عمرو أديب سؤالًا للمذيعة اللبنانية ريا أبي راشد خلال حوارها في برنامج "الحكاية" على "MBC مصر" بخصوص نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي كيم كاردشيان، قائلا: "إنتي عملتي معاها قبل كده مقابلات تليفزيونية".

وردت ريا أنها بالفعل أخذت منها تصريحات تليفزيونية مرتين قبل ذلك، موضحة أن كيم كاردشيان تُعتبر كل شيء وليست سينمائية فقط، خاصة بعد فوزها بجائزة الأوسكار، فيما وعدت أديب بعمل لقاء جديد مع كيم كاردشيان وأن تُوصل لها سلامه.

فرد أديب مازحًا: "لا سلام إيه، مش عاوزك تسلمي عليها، خدوني معاكي أنا جاي، هقف أتفرج من بعيد".