قالت المذيعة اللبنانية ريا أبي راشد، إنها تّعرضت لبعض المواقف المحرجة خلال إجرائها حوارات مع بعض نجوم السينما العالميين، حيث ذكرت أنها لم تشعر بالارتياح أثناء إجرائها حوارًا مع الفنانة العالمية جوليا روبرتس، حيث إن الأخيرة كانت تميل إلى إجراء أحاديث مع الرجال أكثر من السيدات.

وأضافت "أبي راشد"، خلال حوارها في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة "MBC مصر": "جوليا روبرتس كانت قاسية معي ولم تجبني جيدًا، بس تغيرت تمامًا بعدما أصبحت أمًا، بس بصراحة بحسها من أجمل النساء على طبيعتها".

وأوضحت أنها شعرت بخجل شديد أثناء إجرائها حوارًا مع الفنان العالمي توم كروز، لدرجة أن وجهها احمر بشدة، مضيفة: "وجهى بقى عامل زي القوطة بالضبط".