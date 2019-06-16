«الوطن» غدا.. مصر تتوسع عربيا وأفريقيا: فروع للبنوك بالخارج والمشاركة في «إعادة الإعمار» ونقل الخبرة

عدد "الوطن" غدا الإثنين

تقرأ في عدد «الوطن» الصادر غدا الإثنين.. مصر تتوسع عربيا وأفريقيا: فروع للبنوك بالخارج والمشاركة في «إعادة الإعمار» ونقل الخبرة.. رئيس الوزراء: شركات المقاولات المصرية قادرة على التعاون مع مختلف الدول.. وحريصون على دعم «تصدير العقارات»

كما تقرأ.. «الأسمرات 3» حياة على «وش الدنيا».. أهالي عشش «أبو السعود» ينتقلون إلى الأسمرات

وتقرأ.. إمام مسجد حادث نيوزيلندا: نحتاج لقانون دولي يجرم خطاب التطرف على مواقع التواصل.. و70 ألف مسلم بنيوزيلندا.. و70 مسجدا وأكثر من 50 إماما.. ولا نسمح بوجود الفكر المتطرف فوق منابرنا

وتقرأ في صفحات الرياضة.. تقييم «جابر» بعد ودية غينيا.. رسائل تحذيرية من المدرس للاعبين.. والفريق يعود للقاهرة ويبدأ تدريباته بالكلية الحربية