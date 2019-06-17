التراس: محطات الكهرباء تنفذ في ألمانيا خلال 8 سنوات وعامين فقط بمصر

قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن هناك توجها إستراتيجيا لتعميق الصناعة المصرية، وجهود كبيرة في محطات المياه سواء التحلية أو التنقية، لامتلاك تكنولوجيا تصنيع كل محطات المياه.

وأضاف "التراس"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلاميان لبنى عسل وخالد أبو بكر، على قناة "الحياة"، أن محطات الكهرباء التي نفذتها مصر في عامين، معدلات إنشارها في ألمانيا تستغرق 8 سنوات.

من ناحية أخرى، أشار إلى أن مشروعات الصرف الصحي التي تُقام في مصر، ضخمة جدا، وبأرقام كبيرة لم تحدث في تاريخ البلاد من قبل.