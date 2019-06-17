"حماية المستهلك": سنعيد حق المواطنين ضحايا النصب في الكويت

قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الدولة ملزمة بالبحث عن المستهلك وصاحب الحق وحل مشكلاته.

وأضاف عبدالمعطي خلال استضافته ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على شاشة "صدى البلد"، أن ما حدث بتعرض نحو 3000 أسرة مصرية للنصب في الكويت، بعد دفع أكثر من 100 مليون جنيه، وتم إلغاء حجوزاتهم، إن الجهاز رصد الشكوى، واستدعى الشركات السياحة المعنية بالمشكلة؛ من أجل تطبيق القانون، وإعادة الحق لأصحابه.

وتابع أن القانون ينص على ضرورة التزام مورد الخدمة برد مقابل الخدمة أو إعادة تقديمها للمستهلك في حال وجود عيب وفقًا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها.