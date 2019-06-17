استرجع المستشار خالد المحجوب، رئيس محكمة الاستئناف، ما تعرض له من جماعة الإخوان الإرهابية من أجل منعه من نظر قضية هروب الرئيس المعزول محمد مرسي من السجن، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة "ON E".

وقال "المحجوب"، إن الإخوان حاولت إحالته للمعاش ولكنهم فشلوا في ذلك، موضحًا أنه عمل منذ 28 يناير 2013 حتى 23 يونيو من نفس العام هو وباقي القضاة وسط أمور معقدة للغاية، ولكنه كان يرى أنه طالما الأمر يتعلق بجرائم ضد أمن الوطن يجب أن يتم التصدي لهذه الجرائم مهما كان الثمن.

وتابع: "الجميع كان يعلم أنه قد يذهب إلى المجهول بسبب أي رأي أو قرار أو حكم، وكنا ندرك أن كلمة الحق ثمنها غالٍ، ولكن بتوفيق من الله واجهنا الأمر بكل قوة، دون خوف من تهديدات الإخوان".