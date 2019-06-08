وصف الإعلامي وائل الإبراشي، الإرهابي هشام عشماوي، بأنه كان "أهوجًا"، ومتشددًا عندما كان طالبًا في الكلية الحربية.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E"، أن تسلمه، يعني أن يد مصر "طويلة"، فيما يتعلق بالقصاص لشهدائها والوصول إلى الإرهابييين، والوصول إلى الإرهابيين في أي مكان وأي لحظة.

واستدل بذلك أيضًا، على أن مصر تمكنت من القبض على معظم قيادات جماعة الإخوان الإرهابية عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وواصل: "تمكننا من استئصال جزءً كبيرًا من إرهاب جماعة الإخوان الإرهابية، والعملية الشاملة في سيناء، استهدفت القضاء على الإرهاب، كما استهدفت مدينة درنة الليبية التي كان يوجد فيها الإرهابي هشام عشماوي".

وأتم، أن تسلم مصر للإرهاب هشام عشماوي، يدل أيضًا على نجاح مصر في إدارة علاقاتها السياسية، حيث أنها أعلنت بوضوح، أنها تقف مع الجيش الوطني الليبي ومصلحة الشعب الليبي ضد الإرهاب والتدخلات الإقليمية والأجنبية.

واختتم: "مصر استثمرت علاقاتها جيدًا في الوصول إلى قادة الإرهاب، حيث يوجد عدد كبير منهم في ليبيا الآن".