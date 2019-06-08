فيديو| الإبراشي يقدم واجب العزاء في "نجم".. وأرملة الراحل: مش هسيب حقه

حرص الإعلامي وائل الابراشي، على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل محمد نجم، والذي أقيم بمسجد عمر مكرم، بالتحرير، وتلقى العزاء نجله وأرملته وعدد من عائلته وأصدقاءه، أبرزهم الفنان عمرو عبدالجليل.

ووجهت السيدة "يسرية" أرملة النجم الراحل، الحديث لـ"الإبراشي" أثناء تلقيها العزاء، بكلمات التقطتها كاميرا "الوطن"، قالت فيها: "أنا مش هسيب حقه، والله العظيم ما هسيب حقه، إنت قولت لشريف لما بابا يقوم يرد لكن بابا مقامش ومات". وتابعت: "عشان اللي حصل ده أنا مش هسيب حقه.. حق محمد نجم مش هسيبه".

بالفيديو أسرة "نجم" توضح سبب تصريح أرملته: "والله ما هسيب حقه"

وتوفي الفنان محمد نجم، صباح الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز 75 عامًا، متأثرًا بإصابته بجلطة أرقدته في العناية المركزة فترة طويلة حتى فارق الحياة.

وشُيّع جثمان الفنان محمد نجم إلى مثواه الأخير، ودفن في مقابر الأسرة، بعد أن أدى عددًا من الفنانين صلاة الجنازة عليه في مسجد مصطفى محمود، بصحبة نجله شريف وزوجته.