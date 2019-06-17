قال اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن الهيئة حددت 18 خطا لخدمة الجمهور المتجه إلى استاد القاهرة خلال فترة بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تنطلق الجمعة المقبلة، وجار نشرها تيسيرا على الجمهور لمعرفة الخطوط.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام لـ"الوطن" أنه سيتم الدفع بـ400 أتوبيس لخدمة جمهور البطولة المتجه إلى استادات القاهرة والسلام والدفاع الجوى، فضلا عن وجود 200 أتوبيس احتياطى يتم الدفع بها فى تلك الخطوط حال وجود زيادة فى عدد الركاب.

وأشار إلى أن أتوبيسات خدمة البطولة سيكون عليها لافتة "خاص بطولة أفريقيا" وهى تغطى المحطات والميادين والشوارع الرئيسية بالقاهرة الكبرى من القليوبية والقاهرة والجيزة، لافتا إلى أن سعر التذكرة موحد 5 جنيهات للتذكرة علاوة على طرح اشتراك لاستقلال أتوبيسات خدمة البطولة طوال فترة البطولة بقيمة 75 جنيها بدلا من 190 جنيها.

وأشار إلى وجود زي موحد للسائقين والمحصلين العاملين على خطوط خدمة البطولة، حيث تم توفير نحو 1600 زي للعاملين خلال ورديتين يوميا طوال فترة البطولة.