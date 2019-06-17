رصدت عدسات "الوطن" اللحظات الأولى للفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، بعد تنفيذ قرار إخلاء سبيلهما ومغادرتهما قسم شرطة مدينة نصر أول، على ذمة التحقيقات في قضية "الفيديوهات الإباحية"، بعد أن لجأت الفنانتان إلى ارتداء الحجاب للتخفي والهرب من عدسات المصورين الصحفيين، الذين كانوا ينتظرونهما خارج القسم.

وارتدت الفنانتان أغطية رأس، بيضاء اللون "حجاب"، واعتدى شقيق الفنانة منى فاروق، على أحد المصورين الصحفيين، لمنعه من تصويرها.

وكان أقارب وأسر الفنانتين في انتظارهما خارج ديوان قسم الشرطة، وحرصوا على منع الصحفيين من الاقتراب من منى وشيما، وسارعوا بالرحيل بمجرد استقلال الفنانتين السيارات التي كانت تنتظرهما في الخارج لمغادرة المكان إلى حيث تقطنا.

كانت محكمة جنايات القاهرة "غرفة مشورة"، قررت إخلاء سبيل الفنانتين على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور بالإعلان، عبر الظهور في فيديو إباحي بتدابير احترازية، بعد أن قبلت المحكمة استئناف المتهمتين على قرار حبسهما 45 يومًا، في جلسة الخميس الماضي.

وألقت قوات الأمن القبض على الفنانتين لاتهامهما بنشر الفسق والفجور في المجتمع عن طريق نشر فيديوهات جنسية لهما، بعدما رصدت مباحث الإنترنت فيديوهات إباحية تظهر فيها الفنانتان أثناء ممارسة الفجور، وبتقنين الإجراءات ألقي القبض عليهما.