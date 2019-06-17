يواصل، اليوم الاثنين، طلاب شهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي في محافظة أسيوط، امتحانات الدور الأول وسط تكثيف أمني.

ويؤدى اليوم طلاب القسم العلمي شعبة العلوم الامتحان في مادة الأحياء بينما يؤدى طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة الديناميكا ويؤدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.

وأوضح مصدر بكنترول الثانوية العامة، لـ"الوطن"، أن عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحان اليوم في شعبة العلمي علوم (10913) وفى شعبة الرياضيات (2108) تقريبا، وفى القسم الأدبي بلغ عدد الطلاب (7000)طالب تقريبا بينما يبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين لهم حق أداء الامتحان هذا العام 20024 تقريبا.

ويواصل كنترول أسيوط، أعمال تصحيح أوراق إجابات المواد التي أدى فيها الطلاب الامتحان، وتشمل أوراق إجابات محافظات "المنيا - الوادي الجديد - قنا - الأقصر – أسوان"، وذلك بمقر مدرسة ناصر الثانوية العسكرية وتستمر حتى نهاية الجدول المعتمد لها، وأوضح مصدر بلجنة الإدارة بأسيوط , أنَّ جملة مقدري درجات أوراق إجابات كنترول أسيوط يبلغ 6 آلاف و392 مقدرًا.

وأضاف المصدر، أن مقارّ التقدير جرى إعدادها جيدًا مع التأكد من صلاحيتها لاستقبال المقدرين بعد تجهيزها وتوفير سبل الراحة بها من مراح ومبردات مياه لتسهيل أعمالهم، إلى جانب أعضاء الأمن المكلفين بأعمال تأمين المقار.

وكانت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، استعدت لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، بتجهيز اللجان واستراحات رؤساء اللجان والمراقبين، لتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال فترة الامتحانات، إذ جرى توزيع وفرش مشتملات الاستراحات المنوط بها استضافة المنتدبين، والتأكيد على المشرفين بالتواجد خلال الـ24 ساعة بالاستراحات لحل أي مشكلة قد تطرأ وتلبية احتياجاتهم.