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رئيس بعثة السنغال: صلاح وماني من أقوى الثنائيات في التاريخ

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أسعار الذهب اليوم الإثنين 17-6-2019 في مصر

أسعار الذهب اليوم الإثنين 17-6-2019 في مصر

بمبلغ خيالي.. أمريكي يشتري منزل "العمر" ليكتشف مفاجأة صادمة

بمبلغ خيالي.. أمريكي يشتري منزل "العمر" ليكتشف مفاجأة صادمة

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارين جمهوريين بتعيين قيادات جامعية

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارين جمهوريين بتعيين قيادات جامعية

أهالى عشش «أبوالسعود» ينتقلون إلى الأسمرات  الدنيا لما تضحك

أهالى عشش «أبوالسعود» ينتقلون إلى الأسمرات  الدنيا لما تضحك

«الأسمرات ٣».. الحياة على «وش الدنيا».. والسكان: «بعد العشش بقينا فى عمارات»

«الأسمرات ٣».. الحياة على «وش الدنيا».. والسكان: «بعد العشش بقينا فى عمارات»

موازنة «الانطلاق الاقتصادى» مصر تجنى ثمار الإصلاح

موازنة «الانطلاق الاقتصادى» مصر تجنى ثمار الإصلاح

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موازنة «الانطلاق الاقتصادى» مصر تجنى ثمار الإصلاح

موازنة «الانطلاق الاقتصادى» مصر تجنى ثمار الإصلاح

لما تصرف على الحصان أكتر من ولادك.. يبقى أهلاً بـ«الكارتّة»

لما تصرف على الحصان أكتر من ولادك.. يبقى أهلاً بـ«الكارتّة»

بعد انتظاره 13 سنة.. افتتاح متحف نجيب محفوظ «30 يونيو»

بعد انتظاره 13 سنة.. افتتاح متحف نجيب محفوظ «30 يونيو»

منى فاروق وشيما الحاج تتخفيان في الحجاب للهروب من كاميرات الصحفيين

منى فاروق وشيما الحاج تتخفيان في الحجاب للهروب من كاميرات الصحفيين

شيما تظهر بـ"مكياج كامل" بعد خروجها من القسم.. ووالدتها تنتظرها في سيارة شقيق منى

شيما تظهر بـ"مكياج كامل" بعد خروجها من القسم.. ووالدتها تنتظرها في سيارة شقيق منى

محمود مسلم: التركيز على "المعالجة الصحفية" ضرورة.. و"كل اللي ملوش شغلانة سمى نفسه خبير"

محمود مسلم: التركيز على "المعالجة الصحفية" ضرورة.. و"كل اللي ملوش شغلانة سمى نفسه خبير"

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