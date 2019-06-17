حدد أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، 4 محاور للهوية الرقمية تتواكب مع الاستراتيجية القومية للدولة المصرية والبنك المركزي تبشر بنهضة تكنولوجية كبيرة تشهدها مصر.

وأشار "القاضي"، خلال افتتاح فاعليات مؤتمر "سيملس شمال أفريقيا 2019"، اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إلى أن المحاور تتضمن "التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية وتجارة التجزئة والتكنولوجيا المالية"،

وأوضح أن مصر تعد من أكبر 10 اقتصاديات نقدية على مستوي العالم، لافتا إلى أن ما أنجزه البنك المركزي المصري من خطوات جادة وتبني للاستراتيجية القومية للذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى تحول مصر لمركز إقليمي للتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أنَّ البنية التحتية تسهم في توسيع قاعدة الشمول المالي في إطار برنامج الاصلاح الاقتصادي، ما يساعد على مواجة الفساد وتحقيق مبدأ الحوكمة والشفافية وتطوير الإدارة المالية فضلًا عن سرعة أدء الخدمات بشكل عام وتحصيل الإيرادات والحد من مخاطر نقل الأموال ودمج الاقتصاد غير الرسمي.

وأضاف أنَّ تمكين الشباب والمراة للاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية المتميزة، إلى جانب أمن المعلومات وكذلك التطبيقات الأمنية الإلكترونية بمفهومه المعاصر، والذي تعدى حدود الدول إلى حدود الأمن الجماعي من تأمين البيانات الضخمة والشبكات الاجتماعية والخدمات المقدمة للأفراد في ظل الحدود الافتراضية.