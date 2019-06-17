نعى المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، الفيلسوف والمفكر المصري الدكتور عزت قرني مقرر لجنة الفلسفة بالمجلس، الذي لقى مصرعه عصر اليوم إثر حادث أليم.

وأعرب عزمي في بيان عن المجلس الأعلى للثقافة، اليوم، عن حزنه وأسفه الشديد لهذا الخبر الحزين، قائلا إنّ الراحل كان له مشروعه الفلسفي الخاص والمهم، وعهدناه وطنيا مخلصا مؤمنا بدور الفلسفة في قيادة المجتمعات.

وأضاف أمين المجلس الأعلى للثقافة أنّ "رحيل هذا العالم الجليل خسارة كبيرة لتلاميذه ومحبيه، رحمه الله وغفر له وألهم محبيه الصبر".

وحصل الراحل على درجة الدكتوراه من جامعة "السربون" بفرنسا في العام 1972، كما حصل على جائزة الدولة التشجعية عام 1975، وحصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في العام 1976، وكان عضوا في عدد من الجمعيات المهمة، مثل "الفلسفية المصرية، التاريخية المصرية، ومحبي الفنون الجميلة"، ومن إصدراته "نظرية الشر، أصول الأخلاق، ومستقبل الفلسفة في مصر".