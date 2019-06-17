افتتح الدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، ورشة عمل بعنوان "الانضباط المالي والإداري في الجامعة"، والتي عقدت برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، وبحضور عمداء الكليات والأمناء المساعدين، ومسؤولي المالية، وسيد شحاتة ممثل الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وأمناء الكليات.

وأكد "المغربي"، أهمية الورشة للعمل الإداري داخل وحدات الجامعة، مشيرا إلى أن اأميتها تزداد في ظل صدور قانون جديد لتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وكذلك الآليات الجديدة التي يتطلبها القانون، وتؤثر على العمل الإداري داخل الجامعة، خاصة أن الجامعة مقبلة على إنشاء الجامعة الأهلية بالعبور، والتي ستتطلب أليات مختلفة في التعامل المالي والإداري.

وقال سيد شحاتة ممثل الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إن حجم التعاقدات الحكومية في الموازنة العامة للدولة، يترواح بين 30 إلى 40%، مؤكدا أن قانون 182 يعتبر هو مرحلة انتقالية للتعاقد الإلكتروني، وأوضح أن القانون له أهداف أساسية، وهو التنظيم والتخطيط الجيد، وتحديد احتياجات الوحدات الفعلية، وتحديد كفاءة الانفاق العام، بالإضافة إلى تهيئة المناخ المناسب للشركات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر للمنافسة من خلال تكافؤ الفرص بين الشركات المنافسة.

وأشارت سامية عبدالحميد أمين جامعة بنها المساعد للشؤون المالية، إلى أن الورشة تعتبر فرصة للإجابة على تساؤلات بين أمناء الكليات والوحدات داخل الجامعة، ومسؤولي المالية والخدمات الحكومية في ظل القانون الجديد.