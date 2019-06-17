تضامن النواب: الأهداف الرئيسية لصندوق دعم المرأة رفع الوعي لديها

شهد اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، تعديل البند الرابع من المادة الثالثة بمشروع قانون صندوق دعم المرأة المصريّة، في ضوء المناقشات، وذلك بالنص على أن يكون ضمن أهداف الصندوق رفع الوعي السياسي والثقافي والاجتماعي للمرأة.

جاء ذلك بعدما أثير خلال الاجتماع، أهمية تعديل البند الرابع بالمادة الثالث، وألا يكون مفاده "دعم تحقيق التمكين السياسي والاجتماعي للمرأة المصرية" حسبما ورد بمشروع القانون المعروض، لا سيما أن دور الصندوق لا ينطوى على التمكين السياسى إنما يختص بشكل أكبر بالبعد الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، وبعد المناقشات المطوله والأطروحات المختلفة تم الانتهاء بالموافقة على المقترح النائب ثروت بخيت بأن يكون الهدف هو رفع الوعي السياسي.. إلخ.

وحددت المادة الثالثة من الصندوق الأهداف التي ينشأ من أجلها، وتتمثل في المساهمة في التنمية الاقتصادية للمرأة، وبالأخص المرأة المعيلة والغارمة والمسنة، والارتقاء بالرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية لتمكينها من القيام بدورها الوطني، توفير الدعم والمساندة المجتمعية للمشاريع المُخصصة للمرأة المصرية، ورفع الوعى السياسى والثقافى والاجتماعى للمرأة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المختلفة المتاحة للصندوق وفقا لأفضل المعايير والقواعد المالية والمحلية والدولية لتعظيم قيمته من أجل الأجيال المقبلة.