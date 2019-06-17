قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن دولة بيلاروسيا كانت داعمة بقوة لمصر في أعقاب ثورة 30 يونيو، وكان هذا محل تقدير بالنسبة لمصر، موضحًا أن العلاقات المصرية البيلاروسية متزنة وهناك توافق كبير في الرؤى على المستوى السياسي والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف "راضي"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN"، أن العلاقات الثنائية بين البلدين تحولت بشكل كبير وأصبحت حجر زاوية، وذلك في أعقاب زيارة الرئيس البيلاروسيا لمصر في عام 2017، حيث شهدت الفترة الماضية تكثيف التعاون التجاري والاستثماري والاقتصادي بين البلدين.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن التبادل التجاري بين البلدين تضاعف لأربع أضعاف خلال السنتين الماضيتين، ورغم ذلك ما يزال لا يرتقي إلى الطموحات، وهناك تبادل مكثف مشترك من جانب الوزراء في البلدين وزيارات متعددة لزيادة التبادل الاقتصادي والصناعي وتوطين الصناعة البيلاروسية في مصر.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل ظهر اليوم الاثنين، إلى العاصمة البيلاروسية "مينسك" فى زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لزعيم مصري، كما شارك الرئيس فى وضع أكليل الزهور وذلك في ساحة النصب التذكاري بالعاصمة البيلاروسية مينسك.