قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية سابقًا، إن النظام التركي بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان تّسبب في دمار الجيش التركي بعد مسرحية الانقلاب الأخير رغبة منه في تحقيقه أهدافه، مؤكدًا أن هناك صراعًا داخليًا وخارجيًا يمثل عقبة كبيرة في سياسات النظام التركي.

وأضاف "فرج"، خلال حواره في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامي محمد الباز، على قناة "المحور"، أن مظاهر الصراع الخارجي أن هناك خلافات كبيرة حاليًا بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية في بعض القضايا الدولية، ومن المتوقع أن تزداد تلك الخلافات في الفترة المقبلة.

وأشار مدير إدارة الشؤون المعنوية سابقًا، إلى أن خسارة حزب "العدالة والتنمية" التركي الذي يتزعمه أدروغان في الانتخابات المحلية، خاصة في إسطنبول تُعد ضربة قوية للنظام التركي بأكمله، والذي كان يسعى أن يكون قوى عظمى في العالم.