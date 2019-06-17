مطار القاهرة يستقبل منتخب الكونغو الديمقراطية بالورود

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الاثنين، منتخب الكونغو الديمقراطية، بصالة 4 التى تم تخصيصها لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة فى هذا الحدث الرياضى الأبرز فى أفريقيا لهذا العام، وذلك استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بمصر.

وكان فى استقبال منتخب الكونغو، الذي وصل على متن رحلة مصر للطيران، قادما من العاصمة الإسبانية مدريد، قيادات شركة ميناء القاهرة الجوى، وشركة مصر للطيران وفريق من إدارة العلاقات العامة التي استقبلت الفريق بالورود.

وتحرص وزارة الطيران، في إطار استعداد الدولة المصرية لبطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم، على الاهتمام بتقديم كل التسهيلات اللازمة لاستقبال البعثات الأفريقية والوفود المشاركة في البطولة من خلال تخصيص كاونترات مجهزة وفرق عمل مدربة من العلاقات العامة والتنسيق التام مع كل الجهات العاملة فى المطار لإنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر.