أصيب 9 أشخاص و2 من أفراد الحماية المدنية بالبحيرة، بحالات اختناق، اليوم الثلاثاء، فيما تضرر عقار قديم بمنطقة أبوعبدالله بمدينة دمنهور، وسقط سقف الطابق الأخير منه، إثر نشوب حريق بالعقار، نتيجة حدوث ماس كهربائي بالعقار.

وسيطرت قوات الحماية المدنية، على الحريق ومنعت امتداده إلى العفارات المجاورة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي، لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأخطر اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، بالحريق من اللواء محمد هندي، مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة دمنهور، بنشوب حريق بأحد المنازل القديمة المكونة من ثلاثة طوابق بمنطقة أبو عبدالله ملك "أنور.ح. ال" 70 سنة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد أحمد العشماوي، مدير الحماية المدنية، والعقيد محمد بلبع، وكيل الحماية المدنية والمقدم حسن قاسم، رئيس مباحث قسم دمنهور، والمحاسب محمد علي خميس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، وسيارات الإسعاف والنجدة والشرطة وشركتي الغاز والكهرباء، إلى مكان الحريق، وجرى إخلاء قاطني العقار وإخماد الحريق قبل امتداده إلى المناطق المجاورة.

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية، أن سبب الحريق، حدوث ماس كهربائي أدى إلى اشتعال النيران بالعقار بأكمله، وأسفر الحريق عن إصابة 9 أشخاص و2 من أفراد الحماية المدنية، بحالات اختناق، خلال تنفيذ أعمال إخماد الحريق والسيطرة على النيران، وجرى نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي، لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وقال المحاسب محمد علي خميس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، إنه جرى إخلاء العقار بالكامل من السكان وفصل الغاز والكهرباء عنه، وحدث تضرر بالعقار، وسقط سقف الدور الأخير منه، نظرا لأن العقار قديم وأسقفه من الخشب، كما أن العقار عبارة عن حوائط حاملة وأسقف من خشب، مشيرا إلى أنه جرى توفير أماكن بديلة لتسكين 7 من الأسر المتضررة في مساكن الإيواء، فيما جرى عمل كردون أمني حول العقار، حفاظا على سلامة المواطنين.

وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجرى انتداب خبراء المعمل الجنائي لكشف ملابسات الحادث.