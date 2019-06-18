يسرا: بعد ما اشتغلت مع يوسف شاهين اتعلمت انقي شغلي

قالت الفنانة يسرا، إنَّ عملها مع المخرج يوسف شاهين من أقوى مراحلها الفنية، ما جعلها تفهم جيدا وتتعلم الاختيار وعدم الرضوخ للمقابل المادي للعمل، مع انتقاء الأعمال التي تستحق.

واضافت يسرا، خلال حدثيها مع الإعلامية رندة أبوالعزم، ببرنامج "كلام في الفن"، المذاع على شاشة "العربية": "علاقتي بيوسف شاهين كانت علاقة خلتني أفهم يعني إيه أنقي وأبدأ أخد بالي ومشتغلش أي حاجة، كان بيقولي مش لازم تكوني بتشتغلي وبس، كان بيقولي لازم تكوني بتشتغلي وتعملي حاجة صح، ولازم تكوني فخورة باللي إنتي بتعمليه".

وأوضحت يسرا، أنَّ مرحلة "ما قبل يوسف شاهين" كانت مرحلة انتشار بالنسبة لها، مبينة أنَّها بدأت العمل مع يوسف شاهين في 1981، وبالفعل بعد هذه الفترة بدأت انتقاء واختيار أعمالها الفنية جيدًا.

وتابعت يسرا: "كان عندي انتروفيو مع الفنان يوسف شاهين في التليفزيون، مع محمد شبل ويسري نصرالله، وقال لهم: أنا معملتهاش نجمة، هي جاتلي نجمة، هي جاتلي جاهزة، وعرفت تجسد اللي أنا عاوزة منها، من غير ماتقلدني، ده كان حدوتة تانية".