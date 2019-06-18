وقعت نقابة المهن العلمية، مذكرة تفاهم مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتوفير خدمات تدريبية وتعليمية متميزة لأعضاء النقابة.

ونصت المذكرة، على التعاون في مجال التدريب التي يتم الاتفاق على تنظيمها بهدف المساهمة في رفع كفاءة المتدربين من أعضاء النقابة ويتفق الطرفان فيما بينهما لتصميم وتحديد هذه البرامج التدريبية وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في الأكاديمية.

وتعقد الدورات التدريبية إما بمقر الأكاديمية أو احدى فروعها أو في مقرات أخرى وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين بموجب خطابات متبادلة، على أن تقوم النقابة بإعداد قوائم بالأسماء المرشحة من أعضائها وتحديد الاحتياجات التدريبية لهم طبقا للبرامج التدريبية التي توفرها الأكاديمية.

كما نصت المذكرة، أن تتيح الأكاديمية دراسة برامج الدراسات العليا "دبلوم، ماجستير، دكتوراة" إلى أعضاء النقابة على أن يتم منحهم نسبة خصم 25% على الرسوم الدراسية لبرامج الدراسات العليا بشرط انطباق قواعد القبول والتحاق عدد لا يقل عن 5 دارسين في بداية كل فصل دراسي.

كما يجرى منح أعضاء النقابة الراغبين بالدراسة في الأكاديمية نسبة خصم قدرها 35% على الرسوم الدراسية لبرامج الدراسات العليا بشرط انطباق القواعد المعمول بها والتحاق عدد لا يقل عن 20 دارسًا في بداية كل فصل دراسي.