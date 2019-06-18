سيطرت قوات الحماية المدنية في سوهاج، على حريق اندلع في أسطح 7 منازل بقرية القرآن في مركز جرجا دون حدوث إصابات.

تلقي اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، من مأمور مركز شرطة جرجا، بلاغا بنشوب حريق في منزل بناحية القرعان، فانتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بسطح منزل ملك "عبد الوهاب.ن.م"، 50 عاما، عامل، وتطايرت النيران نتيجة شدة الرياح لأسطح 5 منازل مجاورة، ثم تمت السيطرة على الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات".

بسؤال أصحاب المنازل، قرروا بأن سبب الحريق تطاير شرر من فرن بلدي بمنزل الأول، كما أضافوا باحتراق كمية من البوص و"أفلاق" النخيل ونفوا الشبهة الجنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.