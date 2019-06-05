اندلع حريق ضخم في 6 منازل و14 حوش للماشية بقرية قاو غرب دائرة مركز طما بسوهاج، بسبب ماس كهربائي، حدوث إصابات بشرية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق وإخماده.

تلقي اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا بحدوث حريق في منطقة قاو غرب، مركز طما، وانتقل إلى مكان الواقعة العميد أحمد شمندي، مأمور مركز طما، والمحاسب عدلي أبوعقيل، رئيس مدينة طما، وقوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

وقال رئيس مدينة طما إن الحريق اندلع في 6 منازل و14 حوش للماشية، بسبب ماس كهربائي، ولم تنتج عنه ثمة إصابات بشرية، وتمت السيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية وإجراء عمليات التبريد، موضحا أن التلفيات حدثت في بعض المنقولات المنزلية واحتراق كميات من الغلال ونفوق عدد من الحيوانات والطيور.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.