إصابة ربة منزل باختناق في حريق 3 منازل بسوهاج

أصيبت ربة منزل بحالة اختناق في حريق، اندلع في 3 منازل بجهينة شمال سوهاج، بسبب ماس كهربائي، ونتج عن الواقعة نفوق 22 رأس حيوان.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا بنشوب حريق في منازل بجهينة، انتقلت قوات الحماية المدنية وتبين من الفحص نشوب حريق بمنزل " محمد.م.ا"، 51 عاما عامل، وامتدت النيران لمنزل "سليم.م.م" ومنزل "أحمد.ا.م"، نتج عن الحريق نفوق 20 رأس غنم، وجاموستين، واحتراق كمية من التبن والبوص، والأثاث بمنزل الأول، واحتراق كمية من أفلاق النخيل والطيور والأثاث والأدوات المنزلية بمنزل الثاني.

أسفر الحريق عن إصابة "هبه.م.أ"، ربة منزل، بحالة اختناق، وتم نقلها لمستشفى جهينة المركزي للعلاج، وحُرر محضر بالواقعة.