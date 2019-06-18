عدد الوطن الصادر غدا الأربعاء

تقرأ في عدد «الوطن»، الصادر غدا الأربعاء، «السيسي» يمد جسور تعاون مع بيلاروسيا و«لوكاشينكو»: فرص واعدة ولن تندموا

وفي العناوين:

· الرئيس اتفقنا على تشكيل مجلس الأعمال المصري البيلاروسي.. والتنسيق بين برلماني البلدين

وفي العدد أيضًا:

· الأغاني الوطنية تلهب حماس الفراعنة قبل بداية حلم أفريقيا.. واستاد القاهرة يتزين.. و«حكيم» يغني مع مطربات القاهرة في حفل الافتتاح

· «أجيري» يذاكر زيمبابوي بالفيديو.. وجلسة خاصة بين الجهاز الفني للمنتخب وحراس المرمى

وتقرأ في العدد أيضًا ملفا تحت عنوان: الزواج.. نص الدين وكل الدنيا

وفي العناوين:

· تكوين أسر تحول من «سترة» إلى عملية حسابية وأسعار «الشقة والأثاث والأجهزة» شكوى الفقراء والأثرياء

· مراكز لتأهيل الشباب على اختيار «شريك الحياة»: الأسعار تبدأ من 500 جنيه للطرفين.. والسيدات الأكثر إقبالا