تقرأ في عدد «الوطن»، الصادر غدا الأربعاء، «السيسي» يمد جسور تعاون مع بيلاروسيا و«لوكاشينكو»: فرص واعدة ولن تندموا
وفي العناوين:
· الرئيس اتفقنا على تشكيل مجلس الأعمال المصري البيلاروسي.. والتنسيق بين برلماني البلدين
وفي العدد أيضًا:
· الأغاني الوطنية تلهب حماس الفراعنة قبل بداية حلم أفريقيا.. واستاد القاهرة يتزين.. و«حكيم» يغني مع مطربات القاهرة في حفل الافتتاح
· «أجيري» يذاكر زيمبابوي بالفيديو.. وجلسة خاصة بين الجهاز الفني للمنتخب وحراس المرمى
وتقرأ في العدد أيضًا ملفا تحت عنوان: الزواج.. نص الدين وكل الدنيا
وفي العناوين:
· تكوين أسر تحول من «سترة» إلى عملية حسابية وأسعار «الشقة والأثاث والأجهزة» شكوى الفقراء والأثرياء
· مراكز لتأهيل الشباب على اختيار «شريك الحياة»: الأسعار تبدأ من 500 جنيه للطرفين.. والسيدات الأكثر إقبالا