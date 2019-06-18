قال الدكتور زياد عقل، الباحث في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة بيلاروسيا تشهد ربطًا بين المستويين الاقتصادي والسياسي، مضيفًا أن ذلك تأكيدًا على أن مصر تحاول توطيد علاقاتها الخارجية بشكل مختلف عما كانت عليه السياسة الخارجية المصرية.

وأكد عقل، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن السياسة الخارجية لمصر في عهد الرئيس السيسي تتسم بالتنوع، مدللًا على ذلك بزيارته لدول "المجر، قبرص، وبيلاروسيا".

وأوضح أن مصر حريصة على استقرار دولة ليبيا، مشيرًا إلى أن مصر مصرة على إرساء الاستقرار في دولة ليبيا كحل ليبي، وبالتالي تعقد الكثير من الاجتماعات بين ممثلين عن الأطياف الليبية المختلفة كما ترفض التدخل الأجنبي بشتى أنواعه: "مصر لا تتدخل في ليبيا ولكنها تعمل كمنصة للتوصل للاستقرار والحل من الداخل الليبي".

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، قد قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، زار البرلمان البيلاروسي، بعد ظهر اليوم، في إطار اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى بيلاروسيا.

وكان في استقبال السيسي، رئيسي غرفتي البرلمان، اللذان أعربا خلال المباحثات عن ترحيبهما بزيارة الرئيس إلى مينسك، مشيدين بالعلاقات المتميزة التي تربط الشعبين المصري والبيلاروسي.

كما أكدا حرص بلادهما على دعم مصر في جهودها لتحقيق التنمية، التي شهدت طفرة كبيرة، وتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد البرلماني، الذي حظى بدفعة كبيرة خلال الفترة الأخيرة في أعقاب تشكيل مجموعة الصداقة المصرية البيلاروسية البرلمانية.