شن الإعلامي وائل الإبراشي، هجومًا حادًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب تصريحاته حول وفاة محمد مرسي العياط، وكذلك الهجوم الذي شنه على مصر، مؤكدًا أن أردوغان يهاجم مصر بشكل كبير بسبب تحطم أماله عقب إسقاط الدولة المصرية مشروع جماعة الإخوان الإرهابية في ثورة 30 يونيو.

وأضاف الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة "ON E"، أنه من الواضح أن كل السخط والغضب على وفاة مرسي اقتصرت على تركيا كونها مركز الجماعة الإرهابية، مؤكدًا أن القوى السياسية المصرية المختلفة وكذلك بعض الأحزاب التركية قاموا بإصدار بيانًا ضد تصريحات الرئيس التركي عن مصر.

وسخر الإعلامي، من تصريحات أردوغان، قائلًا :" الشيطان يعظ، الرئيس التركي الذي أهان بلده وجيشه ينتقد مصر"

وكان حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، استنكر ما جاء في تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعقيبا على وفاة محمد مرسي العياط، وما تضمنته من تدخلات سافرة في الشأن الداخلي المصري، وخروج عن اللياقة السياسية، وكل الأعراف الدبلوماسية المعهودة.

ودعا رئيس الحزب، في بيان له، "أردوغان"، أن يولي جهوده وأولوياته إلى ما يحقق مصالح الدولة التركية في علاقاتها الدولية، وانتشالها من عثرتها الاقتصادية التي عصفت بالشعب التركي تحت حكمه، بدلا عن نهجه العدواني الذي ينتهجه حيال مصر والنظام بها الذي اختاره وتوافق عليه الشعب منذ ثورته على نظام الإخوان الفاشل في عام 2013.

وأكد حازم عمر، قوة ومتانة الروابط التاريخية التي تربط الشعبين المصري والتركي الشقيقين، والتي لن ينال منها النظام الحاكم الحالي للدولة التركية، مشيرا إلى أن الحكام دائما إلى زوال، بينما البقاء للشعوب.