أعلن حزب الأحرار الدستوريين، استنكاره ورفضه لتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي يذيعها منذ أمس بعد وفاة محمد مرسي العياط.

وأكد الحزب أن هذه التصريحات ذات أغراض سياسية تهدف عبثا إلى زعزعة الأمن والسلام المصري وإثارة الرأي العام الدولي ضد مصر بهذه الأكاذيب.

وكان النائب العام المصري، قد أصدر بيانًا شرح فيه ملابسات الوفاة التي حدثت أمام أعين الجميع في قاعة المحكمة خلال محاكمته في قضية "التخابر".

وأوضح أن الشعب المصري لن يلتفت إلى مثل هذه التصريحات المغرضة ويرفض أي تدخل خارجي أو أي تشكيك في البيانات الرسمية الصادرة من مؤسسات الدولة المصرية، وسنظل مؤيدين لقيادتنا السياسية، وواثقين في نزاهتها وصدق نواياها رغم أنف أعداء الوطن، ممن اعتادوا على صناعة الأكاذيب والإتجار بها.