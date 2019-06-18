وصف تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم حوالي 40 حزبا سياسيا، رجب طيب أرودغان، رئيس تركيا، وتصريحاتة المرفوضة من قبل الشعب المصري، حول وفاة محمد مرسي، بـ"الأكاذيب المرفوضة".

وأكد التحالف أنة تلقى العديد من الإدانات من قبل أمانات التحالف بالمحافظات حول تصريحات الديكتاتور أردوغان، الذي يأوي الإرهابين والدواعش داخل بلاده، ومنهم جماعة الإخوان الإرهابية، التي ينتمي إليها الرئيس المعزول.

وقال التحالف إن تصريحات أردوغان، بشأن وفاة محمد مرسي، ماهى إلا استمرار لنهجه السافر في التدخل بالشأن المصري، والمزايدة غير المقبولة وماهي إلا من وحي الخيال الوهمي له.

وتساءل التحالف، "أين أردوغان من البيانات الصادرة من السلطات المختصة في مصر وعلى رأسها النائب العام الذي أصدر التفاصيل الكاملة بشأن الوفاه التي حدثت أمام الجميع بقاعة المحاكمة بحضور العديد من المتهمين من أتباعه في ذات قضية التخابر؟".

وقال التحالف إن أردوغان، الذي يروج لسيناريوهات خبيثة بشأن الوفاه، لايدرك أن مصر دولة قانون وذات مؤسسات قوية قادرة على مواصلة دورها المنوط بها دون الالتفات لمثل هذه الأكاذيب، التي تروج من رئيس حول بلاده لسجون وساحة للإرهابيين وملجأ لقوى الشر والظلام.

وأكد التحالف أن القضاء المصري يؤدي دوره الوطني والمستقل في نظر جميع القضايا بكل شفافية ونزاهة دون أي تدخلات سواء خارجية أو داخلية، وهو من المؤسسات الوطنية، التي يثق فيها الشعب المصري ويعتز ويفتخر بأدائها.

و دعا التحالف "أردوغان وأمثاله من الحكام أصحاب الهوى في طروحاتهم السياسية أن ينظروا إلى التحديات، التي تواجه أوطانهم بدلا من الاستمرار في المحاولات البائسة في تغيير الحقائق وبث الأكاذيب والفتن في البلاد المحيطة".

وطالب تحالف الأحزاب المصرية من خلال لجانة النوعية القانونية بمقاضاة رجب طيب أردوغان، لتقديمه إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد تطاوله على مصر واتهامهما بأنها المسؤولة عن وفاة الرئيس المعزول، دون أىي سند أو دليل يمتلكة حول هذا الاتهام، وتجاوزة كل الخطوط الحمراء والخروج عن كل الأعراف السياسية والدبلوماسية.

وأكد المهندس تيسير مطر، الأمين العام للتحالف، وموسى مصطفى موسى، رئيس المكتب التنفيذى للتحالف، وأعضاء المكتب التنفيذي للتحالف، ضرورة محاكمة أردوغان على جرائمه الإرهابية، التي ارتكبها داخل عدد من الدول العربية، ومنها مصر وليبيا وسوريا واليمن، فضلا عما يقوم به داخل تركيا من أعمال قمع وسجن لمعارضيه.