قالت إيناس مظهر، مساعد رئيس اللجنة الإعلامية في بطولة كأس الأمم الأفريقية، إن البطولة التي ستُجرى في مصر بعد أيام قليلة، حظيت بطلبات لتقديم التغطية الإعلامية بشكل غير مسبوق، موضحةً أن موقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" استقبل 3000 طلب لتغطية البطولة.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن الاتحاد الأفريقي اعتمد حوالي 1600 شخص يعملون في الصحافة المطبوعة والإذاعات، من مختلف دول العالم، مشيرةً إلى أن النسبة الأكبر من هذا العدد، أو ما يوازي 500 صحفي من مصر، لأنها الدولة المستضيفة للبطولة.

وتابعت أن الشمال الأفريقي به أكبر الوفود الإعلامية المشاركة في البطولة، وعلى رأسه دول المغرب، الجزائر، وتونس، بالإضافة إلى دول نيجيريا، الكاميرون، وغانا من بقية أجزاء قارة أفريقيا.

وأشارت إلى أن بعثة هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أكبر بعثة تشهد تنوعا في اللغات، بواقع 60 فردا بكل اللغات، لافتةً إلى أنه جرى اعتماد عدد كبير من الصحف والإذاعات العالمية.

وواصلت: "الناس اتبسطت لما عرفت إن مصر هتستضيف البطولة، عشان هيستمتعوا بدولة فيها تاريخ وسياحة مختلفة، وفي نفس الوقت هيقدروا يشتغلوا، والإقبال غير مسبوق".