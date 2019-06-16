أديب للمتشائمين في "كان 2019": قفوا وراء المنتخب.. بلاش تكسروا مقاديفه

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته البالغة بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاعبي المنتخب المصري في استاد الدفاع الجوي، حيث ذكر أن السيسي كان يطمئن على الاستعدادات النهائية لبطولة الأمم الأفريقية، وكان يطمئن على لاعبي المنتخب والجهاز الفني.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على قناة "MBCمصر"، أن زيارة السيسي كانت بهدف تشجيع اللاعبين لتقديم أداء مشرف في بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، مستنكرًا في الوقت ذاته من انتقاد البعض لأداء المنتخب والتوقع بعدم القيام بدور مشرف في البطولة.

وتابع: "يعني هو فيه ناس كده بجد، في غربان نازلين على السوشيال ميديا توقعات إن المنتخب هيخرج من الدور الأول وهيلعب وحش ومش هيقدم حاجة في البطولة وأن الحصول على البطولة حلم صعب المنال، أنا بصراحة مشوفتش حد بيعمل كده وبيقول كده على منتخبه".

وناشد "أديب" الشعب المصري بالوقوف وراء المنتخب، "اقفوا وراء منتخبنا وشجعوهم، كان عجبكم ذل مجدي عبدالغني لينا.. رفقا بالمنتخب الوطني، وبلاش تكسروا مقاديفه".