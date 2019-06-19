انتحار سائق توك توك بحبل غسيل بسبب خلافات مع خطيبته بالخصوص

أقدم سائق توك توك على الانتحار، بتعليق نفسه بحبل غسيل بجنش سقف حجرته بمسكنه، لمروره بمشكلات مع خطيبته، تم نقل الجثة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد سعيد مأمور قسم الخصوص، بتلقيه إخطارا بوصول جثة المدعو "احمد.م.ط" 33 عاما، سائق توك توك، لمستشفى السلام، متوفى إثر قيامه بالانتحار.

جرى على الفور إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحيى راضي رئيس المباحث الجنائية.

وانتقل المقدم محمود عادل رئيس مباحث قسم الخصوص، وتبين أنه قام بتعليق نفسه بحبل غسيل بجنش معلق بسقف حجرته بمسكنة الكائن بشارع وادى النيل بمدينة الخصوص.

وتبين من التحريات أن المتوفى أقدم على الانتحار لمرور بمشاكل مع خطيبته تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.