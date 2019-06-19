ترامب معلنا ترشحه لفترة أخرى: "أنجزت ما لم ينجزه أي رئيس أمريكي"

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حملته الانتخابية للترشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية لفترة رئاسية ثانية.

ودشن ترامب حملته الانتخابية في مؤتمر شعبي كبير في ولاية فلوريدا، بحضور حشد كبير من مؤيديه.

وبدأ المؤتمر بكلمة ميلانيا ترامب، والتي أعلنت سعادتها بكونها السيدة الأولى للولايات المتحدة، وتأييدها لزوجها الرئيس دونالد ترامب، قائلة إنه يحب الولايات المتحدة الأمريكية.

من جهته، أثنى دونالد ترامب، على الاقتصاد الأمريكي، قائلًا: "اقتصادنا موضع حسد العالم، وربما هو أعظم اقتصاد لنا في تاريخ بلادنا"، مؤكدًا أن الحلم الأمريكي عاد من جديد وهو أقوى من أي شيء مضى.

وسخر "ترامب" من عدد الصحفيين الحاضرين لحفل إعلان ترشحه قائلًا: "عدد الصحفيين هنا الليلة يذكرني بحفل توزيع الجوائز السينمائية".

واعتبر ترامب أن نجاحه كانت فرصة لاستعادة الحكومة من طبقة سياسية أغنت نفسها على حساب الشعب الأمريكي: "اليوم نحن لم ننقل السلطة من حزب لآخر، ولكن نقلنا السلطة للمواطنين الأمريكيين الفخورين من جديد ووقفنا في وجه التحالف غير المقدس الذي كان يستهدف مواردنا".

وأكد ترامب، أنه أنجز أكثر من أي رئيس سابق للولايات المتحدة: "أنجزنا أكثر من أي رئيس سابق ولم يكن هناك من هو أكثر صلابة حيال روسيا غير دونالد ترامب".

واستعرض ترامب، جهوده في العقوبات المفروضة على روسيا، قائلا: "نحن المنتج رقم واحد للطاقة في العالم نتيجة لما نفعله حاليا".