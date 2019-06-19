ترامب معلنا ترشحه لفترة أخرى: "أنجزت ما لم ينجزه أي رئيس أمريكي"

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أجيري يستقر على 11 مقاتلاً للبحث عن عرش أفريقيا

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"القناطر" حدائق الشرق فسحة بـ"بلاش" لضيوف ومشجعي "كان 2019"

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نواب يطالبون باجتماع لبحث تكليف خريجى كلية الزراعة أسوة بالطب

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