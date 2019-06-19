أخبار ماتفوتكش| السيسي يزور البرلمان البيلاروسي.. وطقس اليوم حار

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

الرئيس السيسي يزور البرلمان البيلاروسي ويبحث تعزيز الشراكة بين البلدين

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، زار البرلمان البيلاروسي، بعد ظهر أمس، في إطار اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى بيلاروسيا، وكان في استقبال السيسي، رئيسي غرفتي البرلمان، اللذان أعربا خلال المباحثات عن ترحيبهما بزيارة الرئيس إلى مينسك، مشيدين بالعلاقات المتميزة التي تربط الشعبين المصري والبيلاروسي.

مدبولي: زيادة تنافسية المدن الأفريقية يحقق طفرة كبيرة في تنمية القارة

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، كلمةً أمام مؤتمر "المدن الأفريقية.. قاطرة التنمية المستدامة"، الذي حضره ليندر نزوي، رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، وعدد من الوزراء، والمحافظين، والمسئولين، وفي مستهل كلمته أمام المؤتمر، قال الدكتور مصطفى مدبولي: إن حضور هذا العدد الكبير من القيادات المحلية الأفريقية على أرض مصر، يُمثل مصدراً للفخر والاعتزاز، لا سيما وأن من بينهم وزراء معنيين بمجال التنمية المحلية يمثلون رئيس وأعضاء مكتب اللجنة الفنية المتخصصة بالاتحاد الأفريقي المعنية بالخدمة العامة، والإدارة المحلية واللامركزية، والتنمية الحضرية.

ترامب: واشنطن مستعدة لكافة الاحتمالات مع إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن مستعدة لكافة الاحتمالات مع إيران، وتنتظر ماذا سيحدث، بحسب ما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية"، وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن أن قرار نشر ألف جندي أمريكي إضافي في الشرق الأوسط، جاء لردع إيران عن ارتكاب أي عدوان آخر في المنطقة.

السعودية تصدر قرارا بوقف إصدار تأشيرات العمرة بالنظام الإلكتروني

أصدرت وزارة الحج والعمرة بالسعودية، تعليمات لمؤسسات العمرة، بإيقاف إصدار التأشيرات، بنظام الإلكتروني أو الآلي بداية من أمس الاثنين 17 يونيو 2019، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، وأكدت أن آخر يوم للسماح بدخول المعتمرين الصادرة لهم تأشيرات قبل هذا التاريخ هو الثلاثاء 2 يوليو 2019.

"100 مليون صحة" تحذر من التدخين: "أنت مش لوحدك.. كلنا في الهوا سوا"

حذرت حملة "100 مليون صحة" من التدخين وأضراره، ليس فقط على صحة المدخن، بل من يحيط به أيضًا، موضحة أنَّ دخان السجائر يؤثر على صحة المحيطين بالمدخن أيضًا، وبينت الحملة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تدخينك للسجاير مش بس بيأثر على صحتك لوحدك، لأ، احنا في الهوا سوا"، رافعة شعار "صحتنا من أهم النعم اللي في حياتنا، حافظ عليها وعلى صحة اللي حواليك".

عمرو دياب يطالب الأعلى للإعلام بمقاضاة مجموعة قنوات "الهضبة"

طالب المطرب عمرو دياب، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بغلق مجموعة قنوات الهضبة "أفلام، اليوم، دراما، سينما، كلاسيك" والتي تبث على قمر نايل سات، وإحالة المسؤولين عنها للنيابة العامة لتحريك دعوى جنائية ضدهم، وحصلت "الوطن" على صورة من الشكوى التي تقدم بها أشرف عبد العزيز، محامي الفنان عمرو دياب، إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتهمة التعدي على حقوق الملكية الفكرية لأعماله الفنان، مطالبا بغلق هذه القنوات ومحاسبتها على الخسائر الأدبية والمادية الضخمة التي ألمت به نتيجة استيلائها على منتجاته الفنية من أغانٍ وأفلام وحوارات بشكل يوحي أن عمرو هو المالك لقناة.

الأرصاد: طقس الأربعاء شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء.

تعرف على مواعيد وجدول مباريات أمم أفريقيا 2019 والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم بجميع أنحاء العالم انطلاق أحد أقوى البطولات القارية على الإطلاق على مستوى العالم وهي بطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقرر إقامتها على الأراضي المصرية خلال الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو، وينشر "الوطن سبورت" جدول مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية ومواعيدها.

أحمد أمين: "حصل لي إصابة في الحنجرة.. واتفقت مع حد يزعق لولادي"

نشر الفنان أحمد أمين عبر حسابه الرسمي على "تويتر" تغريدة يخبر جمهوره أنه ربما يجري عملية جراحية في الحنجرة، وكتب أمين: "حصل لي إصابة في الحنجرة، والصراحة أهملتها، بالتالي احتمال أعمل عملية بس الأكيد وللأسف مش هاينفع استخدم صوتي أبدًا لمدة 3 أسابيع، للأسف مش هاقدر أشتغل، مش هاعرف أرد على التليفون، بس اتفقت مع حد يزعق لولادي بدالي، وهاشجع المنتخب بالإشارة بقى، وقدر الله وماشاء فعل".

"الكاف" يرفض تدريب الفراعنة على ستاد القاهرة استعدادا لمواجهة زيمبابوي

رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، طلب الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة المكسيكي خافيير اجيري، التدريب على ملعب ستاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة زيمبابوي الجمعة المقبلة في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.