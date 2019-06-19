اجتمع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمناقشة الخطة الاستراتيجية التي وضعت بالتعاون مع أكبر المكاتب الاستشارية، لتطوير ودمج بعض الشركات التابعة للشركة القابضة، وبينها شركتي قها وادفينا.

حضر الاجتماع اللواء أحمد حسانين رئيس مجلس الإدارة، ونائبي رئيس الشركة، وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ورؤساء شركتي قها وادفينا، ومعاوني الوزير، ومُمثل وزارة قطاع الأعمال العام، وأعضاء المكتب الاستشاري القائم بإعداد دراسة الدمج والتطوير.

وأكد المصيلحي خلال الاجتماع أهمية تعزيز الاستفادة من الأصول التابعة لشركتي قها وادفينا، وتطوير خطوط الإنتاج، وتحسين أوضاع العاملين ورفع كفاءتهم، والاستفادة من العلامة التجارية المتميزة لقها وادفينا وما لها من تاريخ طويل بالأسواق المصرية والخارجية، وتعاظم دور الشركتين فى ظل تنامي السوق المصرى وزيادة عدد المستهلكين، ويهدف تطوير شركتي قها وادفينا لتعزيز قيمة المنتجات الوطنية في السوق المحلي والعربي والدولي وزيادة قدرتها التنافسية وزيادة الفرص التصديرية.

وشدد وزير التموين على أهمية دور وزارة قطاع الأعمال العام واشتراكها مع وزارة التموين، في إعداد مثل هذه الخطط الاستراتيجية، لدمج وتطوير الشركات التابعة، وبينها شركتي قها وادفينا، لتعظيم الاستفادة من الخبرات المشتركة لدى الوزارتين.

ولفت اللواء أحمد حسانين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى أنّ الشركة لديها مخطط استراتيجي لتطوير بعض الشركات التابعة، على أنّ يتم بدء ذلك بتطوير شركتي قها وادفينا، وتشكيل فريق عمل على أعلى مستوى من الشركة القابضة والشركات التابعة، ووزارة قطاع الأعمال العام وأعضاء المكتب الاستشاري، لمتابعة تنفيذ مخطط التطوير وإعادة هيكلة ودمج شركتي قها وادفينا.