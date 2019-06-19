كشفت الإدارة المركزية للطلاب الوافدين التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحدود الدنيا لقبول الطلاب الوافدين فى الجامعات المصرية بتنسيق الوافدين 2019، للطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة وما يعدلها من شهادات من بلدهم بعد استيفاء الطالب المعادلة الخاصة من المجلس الأعلى للجامعات.

الحدود الدنيا للكليات

وحددت الوزارة الحدود الدنيا للكليات، والتي جاءت كالتالي: (كلية الطب 75%،وكلية طب الأسنان 70%، وكلية الصيدلة 70%،وكلية العلاج الطبيعي 65%،وكلية الطب البيطري 65%،وكلية الهندسة 65%، وكلية التخطيط العمراني 65%، وكلية فنون جميلة "عمارة" 65%، وكلية الزراعة "هندسة زراعية" 65%، وكلية الحاسبات والمعلومات 65%، وكلية العلوم 55%، وكلية العلوم الصحية 55%، وكلية علوم الثروة السمكية والمصايد 55%، وكلية البنات للعلوم 55%، وكلية الفنون التطبيقية 55%، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 75%، وكلية الإعلام 70%، وكلية الألسن 55%، وكلية باقى الكليات 50%.

وكشف الوزارة أيضا عن الشهادات الفنية المعادلة "ثانوية فنية ودبلوم العاهد" بجميع أنواعها كالتالي:

75% بكليات الهندسة والتربية والتجارة بما يعادل جيد جداللدبلومات الصناعية والتجارية والصحية .

60% للكليات التكنولوجية الصناعية " صناعية وتجارية وصحية"

60% للمعاهد الخاصة للهندسة

55% المعاهد الخاصة النظرية

55% الجامعة العمالية