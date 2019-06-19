نجحت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية في تجديد اعتماد شهادة الإيزاجو الدولية في محطتي برج العرب والغردقة دون ملاحظات من قبل فريق التفتيش، حيث قامت الشركة بتطبيق المعايير العالمية الصادرة عن الإتحاد الدولي للنقل الجوى الـ IATA للحصول علي الشهادة والتى يتم منحها لمقدمي الخدمة الأرضية التي تلتزم بتطبيق هذه المعايير، وهو ما حرصت عليه الشركة للحصول على تجديد هذا الاعتماد الدولي، وقد استغرق التفتيش عدة أيام في المحطتين تم خلالها المراجعة على جميع أنشطة الخدمات الأرضية بالمطارات.

وهنأ الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، جميع العاملين بشركه الخدمات الأرضية لما بذلوه من جهد انعكس إيجابياً على نتيجة التفتيش المشرفة وهذا ليس بجديد على أبناء مصر للطيران، مؤكداً أن حصول الشركة على مثل هذه الاعتمادات الدولية تضيف إلى رصيدها وتزيد من ثقة العملاء فيها وبإمكاناتها وتضعها في مصاف الشركات العالمية، مؤكداً ضرورة الحفاظ على مستوى الأداء لتحقيق المزيد من النجاحات، يأتى ذلك من خلال تطوير الأداء في كل الأنشطة بما يتواكب مع مكانتها بين شركات الطيران العالمية.

من جانبه، قال المهندس مجدي محمدين، رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية: "تساهم مثل هذه الاعتمادات الدولية في جذب المزيد من شركات الطيران الأجنبية والعربية لتقديم الخدمة لهم، وذلك في ظل التحديات والمنافسة الصعبة التي يشهدها هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فإننا نسعى دائماً لجذب المزيد من العملاء ومن خلال الارتقاء والتطوير الدائم لمستوى تلك الخدمات بما يجعلها قادرة على المنافسة بقوة فى سوق الخدمات الأرضية للطائرات".

وأكد محمدين أن "نتائج التفتيش جاءت إيجابية فقد حرصنا على تطابق الإجراءات المتبعة للحصول على الشهادة بمحطتي برج العرب والغردقة، وذلك من خلال تطوير خدمة تداول الحقائب وإحلال وتجديد المعدات بما يتماشى مع المقاييس والمواصفات العالمية، وكذلك الالتزام باتباع قواعد نظم العمل الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في تعامل العاملين مع الطائرة، ما يؤدي إلى زيادة ثقة عملائنا من شركات الطيران العالمية والمصرية والتي نقوم بخدمتها في المطارات المصرية".

وأضاف الطيار محمد الشوربجي رئيس قطاع السلامة والجودة ومتابعة أداء الشركات، أن تطبيق هذه المعايير القياسية العالمية يضمن الجودة والأمان والسلامة للراكب والمعدة والطائرة وهو ما تسعى له الشركة ليكون أسلوب أداء جميع العاملين بها.

وأوضح الشوربجي أن شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية هى من أوئل الشركات بالشرق الأوسط وأفريقيا تحصل على هذا الاعتماد الدولي وأن شهادة الإيزاجو العالمية يتم منحها للشركات العاملة في مجال الخدمة الأرضية كل عامين.