استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا عن أداء القوافل الطبية التي أطلقتها الجامعة بمدن وقرى عدد من المحافظات الأكثر احتياجًا، خلال الفترة من نوفمبر 2018 حتى مايو 2019، بالتنسيق مع مديريات الشؤون الصحية بتلك المحافظات.

وأكد التقرير الذي عرضه الدكتور هشام الساكت وكيل كلية طب قصر العيني، لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على القوافل الطبية، إلى أن القوافل بلغت 12 قافلة طبية، من بينها 3 قوافل طبية متخصصة لعلاج 1000 طفل، وشملت القوافل الطبية الأخرى تخصصات، الجراحة العامة، وجراحة الأطفال، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة المسالك البولية، وجراحة العظام، وجراحة الأورام، والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، والأوعية الدموية، والباطنة، والصدرية، والأشعة، وأمراض النساء والتوليد، والأمراض المتوطنة، والأسنان، إلى جانب قافلة بيطرية للكشف علي الحيوانات وعلاجها في القرى.

وأعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تعي وتقدر دورها ومسؤولياتها تجاه المجتمع، مشيرًا إلى أن القوافل الطبية التي تطلقها الجامعة في إطار دورها المجتمعي، تهدف إلى خدمة البسطاء والمحتاجين من المرضي بالمدن والقرى الأكثر احتياجًا، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، وإجراء العمليات الجراحية، وصرف الأدوية مجانًا، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى قصر العيني.

وأوضح أن حصيلة القوافل الطبية التي أطلقتها الجامعة خلال الفترة من نوفمبر 2018 حتى مايو 2019، ضمت 220 عضو هيئة تدريس وطبيب من مختلف التخصصات الطبية، وأجرت 38 عملية جراحية في تخصصات الجراحة العامة، والأطفال، والعظام، والمسالك البولية، والمخ والأعصاب. كما بلغ إجمالي عدد الحالات التي جرى الكشف عليها 13 ألفا و129 حالة.

يُشار إلى أن القوافل الطبية التي نظمتها جامعة القاهرة خلال الفترة المذكورة، شملت مناطق النوبة، ورأس غارب وحلايب وشلاتين بالبحر الأحمر، وعزبة خير الله والحرفيين بالقاهرة، وفاقوس بالشرقية، وسمنود بالغربية، وأبو النمرس بالجيزة، والمنصورة.