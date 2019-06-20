أصدرت السفارة البريطانية في القاهرة، اليوم، بيانا أكدت فيه أهمية التراث المصري وحمايته.

وقالت المتحدثة باسم السفارة، ردًا على تساؤلات حول المزاد الذي تنظمه صالة عرض "كريستيز" لبيع رأس تمثال توت عنخ آمون، إن المملكة المتحدة تدرك أهمية الحفاظ على التراث الثقافي المصري وحمايته.

وأكدت أن الوزارة الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة "DCMS"، على اتصال وثيق بالسفارة المصرية في لندن وكريستيز بشأن المزاد المقبل لرأس توت عنخ آمون والقطع التاريخية المصرية الأخرى حول هذا الموضوع.

وأوضحت أنه لدى المملكة المتحدة تشريعات وإجراءات قوية لحماية الممتلكات الثقافية، وكريستيز على اتصال مباشر مع السلطات المصرية، بشأن المخاوف التي تم الإعراب عنها بشأن البيع.