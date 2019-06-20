قضت محكمة جنايات دمنهور (الدائرة الثامنة) المنعقدة في محكمة إيتاي البارود الابتدائية، بالإعدام شنقا على 4 متهمين، بينهم سيدة، لقتلهم سائقا، وإلقائه في إحدى الترع حيًا بمركز كوم حمادة، وذلك بعد موافقة مفتي الجمهورية.

صدر القرار، برئاسة المستشار حسن الباهي، وعضوية المستشارين رامي سعد والدكتور إيهاب السعدني، اليوم، في القضية رقم 22463 لسنة 2018 جنايات كوم حمادة، والمقيدة برقم 1281 لسنة 2018 جنايات كلي دمنهور.

وترجع أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بعثور الأهالي على جثة طافية في ترعة الخطاطبة، صاحبها مكبل اليدين والقدمين، وبها آثار عنف.

وشُكِّلّ فريق بحث، لكشف غموض الحادث، توصلت تحرياته إلى إقامة "عطيات. ع. ع"، 36 سنة، تاجرة، علاقة آثمة مع "خالد. ح. ح" 32 سنة، سائق في سوق الخضار بمركز بدر، واستدرجته بمنزل "محمد. أ. ح. م"، 50 سنة، تاجر، ومقيم في قرية علي بن أبي طالب بمركز بدر، ويرافقها كل من "محمد.ع. ع"، 36 سنة، سائق، و"أمير. أل. أ. ع"، 24 سنة، عامل، و"محمد.ع. م. أل"، 38 سنة، وجميعهم مقيمون في قرية البريجات بدائرة مركز كوم حمادة، وذلك بعد إيهامه بأن المتهم "محمد. ع. ع"، 36 سنة، سائق، فرد شرطة.

وأوضحت التحريات، أنه وعقب ما سبق، كبلوا المجني عليه من الأيدي والقدمين بالحبال، مستخدمين قفازات بلاستيكية، والقوه في المجرى المائي لترعة الخطاطبة وهو حي، بغرض إزهاق روحه، كما سرقوا سيارته وهاتفه المحمول ومبلغ مالي ومحتوياته الشخصية.

وبعد تقنين الأوضاع والحصول على إذن من النيابة العامة لجنوب دمنهور، ألقى المقدم محمد أبو غزالة، والنقيب عمرو مطاوع، القبض على المتهمين الأربعة في أثناء عرضهم سيارة المجني عليه للبيع.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة بهدف السرقة، فأحيلوا إلى المحاكمة الجنائية، إلى أن صدر القرار المتقدم.