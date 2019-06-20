تامر أمين للمصريين: "ساندوا المنتخب بغض النظر عن النتائج"

وجه الإعلامي تامر أمين، رسالة إلى المصريين، بمناسبة قرب انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية "كان 2019"، في مصر.

وقال خلال حلقة برنامجه "آخر النهار"، عبر شاشة "النهار"، مساء الخميس، إنه يجب على جميع المصريين مساندة المنتخب الوطني أيًا كانت، مضيفًا أن المنتخب سيلاقي نظيره زيمبابوي في مباراة الافتتاح، محذرًا من هذه المباراة، لأنها المباراة الافتتاحية، ما يولد ضغوطًا كبيرة على الفريق صاحب الأرض والجمهور، ومن ثم فإنها قد تحمل مفاجآت غير سارة للفريق الأقوى.

وتابع: "لازم نفضل في كتف منتخبنا حتى لو مكسبناش بكرة، ونقدر نعوض، وفي أسوأ الأحوال، ومتوفقناش، لازم نوري العالم حضارتنا وثقافتنا ومحبتنا، لأن البطولة دي فاترينة للشعب المصري".