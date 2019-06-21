قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الخطة الاستراتيجية الكبرى للنقل على مستوى منطقة القاهرة الكبرى، تهدف أن يكون مترو الأنفاق هو الوسيلة الرئيسية للنقل، لأنه وسيلة سريعة، حضارية، صديقة للبيئة، آمنة، وتسمح باستقبال الركاب بأعداد كبيرة.

وأضاف "والي"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار"، أن القيادة السياسية وجهت بالتوسع في شبكات مترو الأنفاق وشبكات النقل بصفة عامة بعد عام 2014، مشيرًا إلى أن الخط الثالث للمترو هو أطول وأهم الخطوط، حيث يربط بين الخطين الأول والثاني، ويعتبر بمثابة حلقة الوصل التي تستطيع أن تجعل المواطن ينتقل من أقصى شمال القاهرة إلى أقصى شرقها وجنوبها.

وأوضح أن الخط الثالث عبارة عن 3 مراحل، المرحلتين الأولى والثانية تصلان من العباسية حتى محطة الأهرام، لافتًا أن المرحلة الثالثة من الخط الثالث تبدأ من محطة العتبة مرورًا بمحطة جمال عبدالناصر حتى محطة "الكيت كات"، إلى أن تتفرع إلى فرعين، هما الفرع الشمالي وتمتد فيه حتى محطة روض الفرج والطريق الدائري، وفي الجنوب فهي تصل إلى محطة جامعة القاهرة.

ولفت إلى أن المرحلة الثالثة للخط الثالث عبارة عن 15 محطة بطول 17 كيلومتر، أما المرحلة الرابعة فهي تنقسم إلى 3 أقسام، وباستكمالها يتبقى الخط الرابع، حتى تكتمل شبكة المترو تماما.

وأوضح أنه من المخطط أن تربط خطوط مترو الأنفاق الثلاثة بين محافظات القاهرة، الجيزة، والقليوبية، مشيرًا إلى أن هناك 84 كيلومترا من مترو الأنفاق تحت الأرض، كان من المقرر تدشينها خلال 40 شهرًا، لكن جرى إنشاؤها خلال 34 شهرًا.

وأكد أنه كان من المهم أن تشارك الهيئة في فعاليات كأس الأمم الإفريقية التي ستنطلق في مصر، اليوم، وهناك 3 محطات ستنقل المشجعين من ألف مسكن حتى استاد القاهرة في مدة لا تتجاوز 20 دقيقة، كما أن القطارات مكيفة وزمن التقاطر 4 دقائق.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية، اليوم الجمعة، في مصر، حيث يستهل المنتخب الوطني مشواره في البطولة، بمواجهة نظيره منتخب زيمبابوي، في العاشرة مساءً، لحساب المجموعة الأولى، من دوري المجموعات بالبطولة.