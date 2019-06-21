جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب خاتم ماس ومستلزمات طبية

أحبط رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة سامي صبحي مدير الإدارة، 3 محاولات لتهريب خاتم ألماس وكمية من المستلزمات الطبية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وقالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران القادمة من جوانزو، تم الاشتباه فى راكبين، وبالتفتيش وجد في حقائب أحدهما 1600 وحدة من الأجهزة والآلات والأدوات والمستلزمات الخاصة بالأمراض الجلدية وإزالة الزوائد الجلدية مخبأة بين طيات ملابسه، وفي حقائب الآخر تبين وجود 240 بوردة Cm cm cm خاصة بالـGPS مخبأة داخل ماكينة عد النقود، وفي محاولة ثانية، تم ضبط خاتم ألماس 2 قيراط مع راكب مصري قادم من بيروت ملفوف على جسمه بمكان حساس.

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، إتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تحرير 3 محاضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.