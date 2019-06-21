قال الحاج حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن أسعار البطيخ انخفضت إلى أقل من سعر التكلفة مع قلة الطلب عليه من قبل المواطنين لقلة الدخول وانتشار شائعات حول فساد البطيخ وتسببه لمرض المواطنين، ما كبد زارعيه خسائر فادحة.

وأكد نقيب الفلاحين، في تصريحات صحفية، أن مزارعي البطيخ يواجهون أزمة خطيرة لقلة إنتاجيته، فهو من الخضر الحساسة جدا لتغير درجات الحرارة وسريعة الإصابة بالأمراض وتدني أسعاره وتكلفة زراعته الباهظة.

ولفت أبو صدام، إلى أن سعر البطيخة الواحدة التي تتراوح أحجامها من 8 إلى 10 كيلو جرامات بـ 3 إلى 5 جنيهات فقط في المزرعة، وأنها تصل للمستهلك من 10 جنيهات إلى 20 جنيه نتيجة للحلقات الوسيطة والنقل والعمولة.