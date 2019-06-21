الجيش السوري يستهدف تحصينات وخطوط إمداد "فتح الشام" بريفي حماة وإدلب

نفذت وحدات من الجيش السوري المتمركزة شمال حماة، اليوم الجمعة، عمليات مكثفة على تحصينات وخطوط إمداد التنظيمات الإرهابية بريفي حماة وإدلب.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن وحدات المدفعية السورية استهدفت تحصينات ومنصات إطلاق الصواريخ لإرهابيي جماعة "فتح الشام" في أطراف بلدتي "كفر زيتا واللطامنة" بريف حماة الشمالي، ردا على اعتداءات الإرهابيين على بلدتي "الشيخ حديد والجرنية" بريف حماة الشمالي والجنوبي ما أسفر عن إيقاع قتلى ومصابين بينهم وتدمير منصات إطلاق الصواريخ.

وفي ريف إدلب الجنوبي، استهدفت وحدات الجيش أرتالاً لإرهابيي "فتح الشام" في بلدة "المسطومة"، ومحيط جبل الأربعين جرى رصدها متوجهة إلى الجنوب باتجاه مدينة أريحا، وقضت على عدد من الإرهابيين وأصابت آخرين.

وفي العراق، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، قيام الاستخبارات بإلقاء القبض على إرهابي متهم بنقل عوائل تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، "إن قوة من وكالة الاستخبارات ألقت القبض على أحد الإرهابيين في محافظة كركوك والمطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب والذي يعمل على نقل عوائل عصابات "داعش" داخل مخيمات النازحين وهو من المطلوبين للقوات الأمنية لاشتراكه بعدة عمليات إرهابية".

وأضافت الخلية، أن عملية إلقاء القبض جرت من خلال الرصد، والمتابعة لمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية.